Messi contre Ronaldo : un match à 2,6 millions d'euros pour un fan inconditionnel

Pour les organisateurs locaux, la venue des stars parisiennes est l'occasion de s'offrir une publicité géante, au même titre que la tenue à Ryad des Supercoupes d'Espagne et d'Italie, ces derniers jours. Et quoi de mieux que la perspective d'une confrontation entre Messi et Ronaldo pour braquer les projecteurs sur l'Arabie saoudite, "un vrai pays de football", selon son sélectionneur Hervé Renard. À la clé pour le PSG, "plus de 10 millions d'euros", selon une source au club, pour cette rencontre de gala. Ce petit pactole est loin d'être négligeable pour un club qui a affiché des pertes de 369 millions d'euros en 2022, selon la division football du cabinet KPMG.