Football : partenaires à l'OL, Danielle van de Donk et Ellie Carpenter se sont fiancées pour le Nouvel An

Pour le passage à la nouvelle année, Danielle van de Donk et Ellie Carpenter ont officialisé, lundi 1ᵉʳ janvier, leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. La Néerlandaise de 32 ans et l'Australienne de 23 ans, qui se sont rencontrées en juin 2021 à Lyon, deviennent les premières footballeuses d'un même club à s'unir.

2024 commence sous le signe de l'amour à Lyon. Coéquipières à l'Olympique lyonnais mais aussi partenaires en dehors des terrains de football, Danielle van de Donk et Ellie Carpenter ont annoncé, lundi 1er janvier, sur Instagram, leurs fiançailles, devenant ainsi les premières joueuses d'un même club à s'unir. "Ma partenaire pour la vie", a sobrement écrit la Néerlandaise de 32 ans, sous la photo officialisant sa future union avec sa cadette australienne de 23 ans.

Sur le cliché, pris sur une plage des Maldives, où les deux joueuses lyonnaises ont passé les fêtes de fin d'année, Danielle van de Donk s'affiche, souriante, avec une bague de fiançailles, parée d'un diamant ovale, à son annulaire gauche.

C'est dans la "ville des Lumières" que le couple s'est rencontré à l'été 2021. À cette époque, Danielle van de Donk, transfuge d'Arsenal, a rejoint l'OL, où Ellie Carpenter évoluait déjà depuis 2020, en provenance des Portland Thorns. Ensemble, elles ont été titrées par deux fois championnes de France (2022 et 2023) et ont soulevé une Ligue des champions (2022) et une Coupe de France (2023). Cadres de l'effectif rhodanien, elles avaient officialisé, en 2022, leur romance sur les réseaux sociaux.

Après l'officialisation de leur mariage à venir, elles ont été chaleureusement félicitées par leur club. Plusieurs de leurs coéquipières en club ou en sélection les ont aussi congratulées, parmi lesquelles Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Griedge Mbock, Melvine Malard ou encore la superstar australienne, Sam Kerr, fiancée depuis peu avec l'Américaine Kristie Mewis.