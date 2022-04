"Ma famille et moi n'oublierons jamais" : le message touchant de Cristiano Ronaldo après l'hommage d'Anfield

L'hommage d'Anfield lui a réchauffé le cœur. Mardi 19 avril, lors du derby d'Angleterre, survolé par Liverpool, large vainqueur de Manchester United (4-0), les spectateurs de l'antre liverpuldienne ont apporté leur soutien à Cristiano Ronaldo, endeuillé par le décès d'un de ses jumeaux, son fils mort-né la veille. À la 7e minute de jeu, comme le numéro 7 floqué sur le maillot du Portugais, le stade tout entier s'est levé pour une minute d'applaudissements. Fait unique, le Kop a même entonné l'hymne You'll never walk alone (Tu ne marcheras jamais seul, en français), en hommage au quintuple Ballon d'Or et à sa famille.

Une marque d'affection, d'autant plus touchante lorsqu'on connaît la rivalité haineuse qui existe entre Liverpool et Manchester United, les deux clubs les plus titrés de Premier League, avec un total de 129 trophées remportés à eux deux. "Merci pour cela Liverpool", a remercié Elma Aveiro, l'une des sœurs de "CR7", partageant sur Instagram une publication d'un fan du meilleur buteur de l'histoire du football. "Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui."