Manchester City-Inter Milan : la finale de la Ligue des champions, c'est à suivre en exclusivité en clair sur TF1

Qui succèdera au Real Madrid ? Le samedi 10 juin, Manchester City et l'Inter Milan vont s'affronter pour la première fois pour accrocher la plus belle des compétitions de clubs. Un duel de coach, entre Pep Guardiola et Simone Inzaghi, un combat de titans entre Erling Haaland et Lautaro Martinez, qui sera retransmis en clair et en exclusivité sur TF1 à 20H45.

Depuis le stade olympique d'Atatürk d'Istanbul, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu commenteront ce choc majuscule qui pourrait voir Pep Guardiola rejoindre le club très fermé des coachs (Ancelotti, Zidane, Paisley) ayant remporté la Ligue des champions à trois reprises (après ses sacres avec le Barça en 2009 et 2011). Simone Inzaghi, lui, peut ramener la coupe aux grandes oreilles au pays du calcio, treize ans après la dernière victoire italienne en finale : celle de l'Inter Milan, déjà, cornaqué par José Mourinho.