"Je ne suis pas son père" : Pep Guardiola témoigne au procès de Benjamin Mendy

Après avoir évoqué un joueur "exceptionnel", "à fort potentiel", qui avait "beaucoup d'attentes sur ses épaules", Pep Guardiola a été invité à décrire la personnalité du champion du monde 2018. "C'est un très bon garçon, il est vraiment généreux et drôle", a-t-il affirmé. "Je pense qu'il s'est très vite adapté à l'équipe et je dirais qu'il était très content de pouvoir aider les autres. Il était toujours capable de le faire. Il aime faire des blagues et s'amuser et faire en sorte que les gens s'amusent." Ce qui, selon le coach des Sky Blues, lui a valu d'être "certainement", apprécié "dès le premier jour" par l'ensemble du vestiaire.