Manchester United : Mason Greenwood accusé d'agression sexuelle et menaces de mort

Les charges s'accumulent contre Mason Greenwood. De nouvelles suspicions d'agression sexuelle et de menaces de mort pèsent sur l'attaquant de Manchester United, suspendu jusqu'à nouvel ordre, ont rapporté des médias britanniques, parmi lesquels la BBC, mardi 1er février. L'international anglais avait été interpellé par la police de Grand Manchester, dimanche 30 janvier, pour des accusations de viol et de violences conjugales formulées par sa compagne, Harriet Robson.

Une enquête de police a été ouverte au cours du week-end, après la publication sur les réseaux sociaux d'images et de vidéos postées par la jeune femme de 18 ans, le visage tuméfié, en sang, et le corps couvert de contusions. Des clichés et des clips vidéos accompagnés de la mention : "À tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement". Dans ce cadre, le joueur des Three Lions, formé chez les Red Devils, a été arrêté et placé en garde à vue pour être interrogé.