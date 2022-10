Maradona : le ballon de "la main de Dieu" bientôt vendu aux enchères

Le vendeur du ballon n’est autre que l’arbitre tunisien de la rencontre, Ali Ben Nasser. "Ce ballon fait partie de l’histoire du football. Il est temps de le partager avec le monde entier", a déclaré l’ancien arbitre, grandement critiqué pour avoir validé l’un des buts les plus polémiques de l’histoire du sport. Après la rencontre, l’attaquant argentin avait déclaré que ce but avait été inscrit "un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu", faisant naitre l’expression.

Ce ballon, qui a été employé durant 90 minutes, a également été utilisé par "El Pibe de Oro" pour son second but, tout aussi légendaire. Parti du milieu de terrain, Diego Maradona s’est défait de plusieurs adversaires anglais avant d’éliminer Peter Shilton et de marquer dans des buts vides. Une action individuelle longtemps qualifiée comme étant "le but du siècle". À l’issue de la rencontre, l’Argentine s’était imposée face à l’Angleterre sur le score de 2-1, permettant à l’Albiceleste de remporter son second et dernier titre de champion du monde.