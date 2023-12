Marseille, Lens, Nantes… Les déplacements de supporters interdits pour 8 matchs de Ligue 1 et de Coupe ce week-end

Après la mort d'un fan du FC Nantes, les autorités ont décidé d'interdire les déplacements de supporters lors des matchs à risque jusqu'au 18 décembre. Huit rencontres sont concernées entre ce vendredi et dimanche. Même la Coupe de France est touchée.

Les tribunes visiteurs vont être vides. Après la mort d'un supporter du FC Nantes début décembre en marge de la réception de Nice en Ligue 1, qui s'est ajoutée à de nombreuses violences depuis le début de la saison, les autorités ont décidé d'agir. Conformément au souhait exprimé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, les déplacements de supporters visiteurs vont être interdits lors des matchs à risque jusqu'au 18 décembre. Et cela commence dès ce vendredi.

Dans un arrêté publié au Journal officiel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a interdit le déplacement de supporters pour cinq matches de la 15ᵉ journée de Ligue 1 et trois matches du 8ᵉ tour de Coupe de France prévus jusqu'à dimanche. Selon cet arrêté, ces rencontres présentent un "risque réel et sérieux d'affrontements entre supporters", dans un contexte "d'exacerbation des violences de plus en plus graves observées depuis le début de la saison sportive de football".

Quatre interdictions contestées en justice

Dans le détail, il n'y aura pas de supporters lensois à Montpellier ce vendredi (21h), ni de supporters nantais à Paris samedi (21h). Dimanche, les fans rémois n'auront pas le droit de se rendre à Nice (13h), pas plus que les supporters toulousains à Lyon (17h05) ou les fans marseillais à Lorient (20h45). En Coupe de France, les Bordelais, Nîmois et Auxerrois sont respectivement interdits de déplacement à Angoulême, Saint-Etienne et Troyes.

Quatre de ces huit arrêtés vont être contestés en justice, annonce l'Association nationale des supporters (ANS), qui défend les droits des fans de football dans les stades. Selon elle, "les arrêtés relatifs aux déplacements des supporters auxerrois, rémois, bordelais et lensois sont très grossièrement illégaux et injustifiables, et de nature, par leur tardiveté, à créer plus de risques qu'ils ne sont censés en prévenir". L'ANS pointe notamment le fait que certains supporters sont "parfois déjà sur place", ce qui peut poser des troubles s'ils ne sont pas encadrés, et risquent aussi de se rendre "partout dans le stade".

Mercredi 6 décembre, les supporters lyonnais n'avaient pas non plus pu se rendre à Marseille, à l'occasion du match reporté suite au caillassage du bus de l'OL ayant entraîné la grave blessure de son ex-entraîneur, Fabio Grosso, fin octobre.