Espagne-France : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de la Ligue des nations féminine ?

Alors qu'elles courent derrière leur premier titre international, les Bleues d'Hervé Renard vont disputer leur première finale, mercredi 28 février. L'équipe de France défie l'Espagne, championne du monde en titre, en finale de la Ligue des nations. Un choc à suivre sur W9 à partir de 19h.

Vont-elles enfin écrire leur nom sur un trophée ? Alors qu'approche à grands pas le grand rendez-vous olympique, lors duquel elles viseront la médaille d'or, et rien d'autre, les Bleues ont l'occasion de marquer les esprits, mercredi 28 février. Les filles d'Hervé Renard, en quête de leur premier titre international après plusieurs échecs cruels, ne sont plus qu'à une marche de réussir leur pari. Mais un immense défi les attend, à Séville, face aux championnes du monde espagnoles, en finale de la Ligue des nations.

Les partenaires d'Eugénie Le Sommer ne partent pas avec les faveurs des pronostics face à une Roja inarrêtable depuis son sacre l'été dernier, en Australie, et évoluant de surcroît devant son public. Mais elles savent que ramener un premier trophée serait un bon signal en vue des JO.

"On est conscients d'affronter l'équipe première du classement Fifa et championne du monde en titre. C'est un énorme challenge à relever. On préfère avoir à le relever que de le regarder à la télé", a commenté Hervé Renard. "On a beaucoup de qualités, croyons en nous. Ce genre de matchs se joue sur des détails, sur la rigueur tactique. Il faudra être concentré sur toutes les phases arrêtées. On pratique le football pour cette adrénaline, il ne faut pas en avoir peur. Il faut avoir une envie folle de battre l'adversaire."

Une envie qui déborde chez les Bleues. "On est venues pour gagner", a assuré Eugénie Le Sommer. "Tant qu'on n'y arrivera pas, on n'abandonnera pas. Cette finale, c'est un premier pas vers ce qu'on est venues chercher."

Le finale Espagne-France est à suivre dès 19h sur W9.