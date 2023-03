Football : le Maroc fait chuter le Brésil en amical 2-1

Face à une Seleçao, amoindrie (sans Neymar, Marquinhos et Richarlison) et cornaquée par le coach intérimaire Menenzes, les Lions de l’Atlas ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane Boufal (29e). Trois minutes avant, Vinícius Jr. avait marqué, mais son but a été refusé pour hors-jeu, après une sortie hasardeuse du gardien marocain Yassine Bounou. L'avantage était gommé à la 67e sur un tir anodin de Casemiro qui échappait à Bounou, décidément pas à la fête dans la nuit tangéroise. Dominateur contre une Seleçao brouillonne, le Maroc a repris l'avantage à dix minutes de la fin grâce à une reprise de volée sous la barre d'Abdelhamid Sabiri.

Un résultat historique célébré comme il se doit dans un Grand Stade de Tanger à guichets fermés dans une ambiance survoltée. C'est la première fois que le Maroc sort victorieux d'une confrontation avec le Brésil après deux défaites en 1997 (2-0) et un an plus tard (3-0) en phase de poules du Mondial 98 en France.