Et Christian Eriksen a retrouvé le chemin des filets

Entré en jeu en seconde période, le milieu offensif de 30 ans n’a même pas attendu deux minutes pour inscrire, dès sa deuxième touche de balle, un but superbe d’une frappe puissante en pleine lucarne, signant au passage son 37e but en 110 sélections. Il a aussi touché le poteau, preuve que le joueur, après avoir déjoué les pronostics qui, en juin dernier, lui prédisaient qu'il n'allait probablement plus pouvoir rejouer au football professionnel, est particulièrement en jambes. Sympathique clin d’œil à son destin forcément atypique, Eriksen a pu effectuer ce come-back fracassant sur le terrain de ses débuts professionnels, celui de l’Ajax, où il avait brillé durant quatre saisons entre 2009 et 2013.