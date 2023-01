Duel Messi-Ronaldo : le PSG s'impose en Arabie saoudite, CR7 auteur d'un doublé

Côté spectacle et marketing, ce match de prestige est une réussite. Le stade était rempli et tremblait de bonheur à chaque ballon de Cristiano Ronaldo, le PSG a encaissé plus de 10 millions d'euros, bienvenus alors que le fair-play financier le surveille de très près, et a étrenné son quatrième maillot, un noir strié de traits lumineux évoquant la tour Eiffel éclairée.

Côté sportif en revanche, ce lointain déplacement, alors que le PSG a concédé en janvier ses deux premières défaites de la saison, n'a pas apporté de réponse sur la fragilité défensive des Parisiens. Au moins a-t-il rassuré sur leur "gnaque". Ils ont marqué quatre buts en infériorité numérique, après l'exclusion de Juan Bernat (39e).

C'est Messi qui a ouvert le score, marquant d'entrée sur une superbe passe en louche de Neymar (3e). Puis CR7 a égalisé sur un penalty (34e s.p.), après avoir été involontairement boxé par Keylor Navas sur un dégagement, avant de récidiver sur le cadeau de Ramos, ancien partenaire au Real.