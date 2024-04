PSG-Barcelone : et si c'était l'année des Parisiens en Ligue des champions ?

Face au FC Barcelone, ce mercredi (21h), le PSG va tenter de mettre un premier pied en demi-finale de la Ligue des champions. D'après les statistiques, la suite de la compétition pourrait bien être favorable aux coéquipiers de Kylian Mbappé. Leur partie de tableau, ouverte, leur laisse des chances d'accéder à la finale.

Le Paris Saint-Germain va-t-il soulever la Ligue des champions le 1er juin prochain, sur la pelouse de Wembley (Londres) ? Le rêve ultime du club de la capitale est encore loin d'être devenu réalité, mais Kylian Mbappé et ses coéquipiers peuvent toujours y croire. Qualifiés pour les quarts de finale après une double confrontation maîtrisée face à la Real Sociedad - une première depuis 2021 -, les Parisiens affrontent ce mercredi le FC Barcelone (21h en live commenté sur TF1info), en match aller, pour une place dans le dernier carré.

Voir Marquinhos soulever la coupe aux grandes oreilles, les dirigeants parisiens en rêvent depuis plus de dix ans, après être passés tout proche il y a quatre ans (défaite 1-0 en finale contre le Bayern Munich). 2024 a encore toutes les chances d'être le bon cru, car le hasard du tirage au sort a visiblement souri à Paris. Manchester City et le Real Madrid, les deux grands favoris de la compétition, figurent dans l'autre partie de tableau (et s'affrontent dès les quarts). Le PSG est donc certain de ne pas les croiser avant une éventuelle finale.

Une partie de tableau plus ouverte

De quoi éclaircir leur horizon. Dans leur partie de tableau, les (probables) futurs champions de France font même office de cador. Face au Barça, certes quintuple vainqueur de l'épreuve, les hommes de Luis Enrique s'avancent avec le costume de favori. Et ce sont les statistiques qui le disent. D'après Opta, spécialiste des données sportives, le PSG a 57% de chances de rallier les demi-finales, contre 43% pour les Catalans.

"Il y a des personnes qui pensent que nous sommes favoris", a confirmé le technicien parisien ce mardi en conférence de presse. "Nous verrons au coup d'envoi, avec la possession de balle, le niveau d'agressivité..." Reste qu'éliminer le Barça, les Parisiens connaissent la recette. Ils y sont déjà parvenus lors de leur dernière confrontation, en 2021, en huitièmes de finale (4-1, 1-1).

En cas de qualification, le PSG affrontera, pour une place en finale, le vainqueur du quart entre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Deux clubs habitués des joutes européennes, qui demeurent à portée du club de la capitale. Preuve en est : si les Espagnols n'ont pas affronté Paris depuis l'arrivée des Qataris, les Allemands, eux, ont récemment croisé la route des Parisiens. En septembre dernier, lors de la phase de poules, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avaient permis au club français de l'emporter (2-0).

Les statistiques, là encore, sont favorables à Paris. Toujours selon Opta, le PSG dispose de 35,9% de chances de se hisser en finale de la Ligue des champions. Seul Manchester City, tenant du titre, affiche un score supérieur (41,2%).

Et pour soulever le trophée ? Les Parisiens figurent, cette fois, en troisième position. Selon la même grille d'analyses, il y a 14,7% de chances de voir la coupe aux grandes oreilles prendre la direction de la capitale française en juin prochain. C'est moins que Manchester City (28,3%) ou le Real Madrid (15%), mais cela représente tout de même plus d'une chance sur sept. Et si c'était la bonne ?