EN DIRECT - PSG-Dortmund : premier gros test européen pour Luis Enrique

Le PSG de Luis Enrique est-il taillé pour l'Europe ? Encore groggy après sa première défaite de la saison, concédée à domicile face à l'OGC Nice (2-3), vendredi 15 septembre, le club de la capitale lance sa campagne de Ligue des champions. Une entrée en matière contre Dortmund, mardi 19 septembre (à 21h, en live commenté sur TF1info), qui va déjà compter pour les Parisiens, versés dans une poule plus relevée qu'à l'accoutumée. Cette année, les partenaires de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé ont hérité du Borussia, vice-champion d'Allemagne, de Newcastle, le nouveau riche aux capitaux saoudiens, et du Milan AC, demi-finaliste de la dernière édition. Un groupe compliqué, mais pas insurmontable non plus.

À condition, bien évidemment, que ce PSG new look réussisse son entrée en lice. Et les champions de France seraient bien inspirés de démarrer par une victoire contre les Borussen, l'adversaire le plus prenable de leur poule en ce début de saison. En délicatesse en Bundesliga, avec seulement deux victoires en quatre matchs, dont une dans la douleur à Fribourg (4-2) samedi, les hommes d'Edin Terzic craignent d'ailleurs la force de frappe des Parisiens. "Il faudra être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but", a déjà prévenu le coach allemand.