EN DIRECT - PSV Eindhoven-RC Lens : les "Sang et Or" peuvent faire un grand pas vers les huitièmes

Le RC Lens va-t-il se hisser en huitièmes de finale de la Ligue des champions ? Petit poucet du groupe B derrière le favori Arsenal et les outsiders Séville et Eindhoven, le club artésien porte haut les couleurs de la France dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Forts de leur exploit face aux Anglais (2-1), et de leurs nuls face aux Espagnols (1-1) et aux Néerlandais (1-1), les hommes de Franck Haise pourraient, ce mercredi 8 novembre, faire un grand pas vers la qualification pour la phase à élimination directe. Ce qui serait, à n'en pas douter, l'une des plus belles performances tricolores en Coupe d'Europe ces dernières années.