"Je vais honorer mon contrat" : Kylian Mbappé reste au PSG la saison prochaine

C'est un lieu où il se montre plus loquace que d'habitude. En 2019, au moment d'être sacré meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé avait profité de la tribune qui lui était offerte pour réclamer "plus de responsabilités, au PSG ou peut-être ailleurs". S'estimant à "un tournant" de sa jeune carrière, le champion du monde 2018 avait alors sous-entendu qu'il pourrait s'engager dans un "nouveau projet". Une bombe médiatique qui avait semé la confusion à Paris. Quatre ans plus tard, alors qu'il porte à bout de bras le projet parisien, dont il est la tête d'affiche, le natif de Bondy a donné des garanties sur son avenir.

Élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois de suite, dimanche 28 mai, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, "KM" est, cette fois, monté sur l'estrade pour glisser quelques informations. Avant même l'ouverture du mercato estival, il a clarifié sa situation, coupant court à toute rumeur de départ du PSG. "Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat, j'ai encore l'année prochaine. Je serai là et je serai très content", a annoncé sereinement le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale (211 réalisations). Des propos qu'il a confirmés plus tard, en zone mixte. "L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat, je vais honorer mon contrat", a-t-il assuré.