Mercato : Karim Benzema va-t-il faire ses adieux au Real Madrid ?

À Madrid, une page va peut-être se tourner. Et pas n'importe laquelle. Prolongé automatiquement jusqu'en juin 2024, après l'obtention de son Ballon d'Or, Karim Benzema serait tout proche de faire ses adieux au Real dès cet été. Sa 14e saison sous les couleurs merengues pourrait être la dernière de "KB9" dans la capitale espagnole. Selon des échos de la presse ibérique, AS et Mundo Deportivo en tête, l'Arabie saoudite lui a offert un pont d'or, un contrat de deux ans avec un salaire gigantesque de 100 millions d'euros par saison, soit 200 millions d'euros sur la totalité du bail. Une offre qui fait cogiter le Français.

Cette proposition émanant d'Al-Ittihad, le tout nouveau champion d'Arabie saoudite, lui permettrait de retrouver Cristiano Ronaldo, débarqué en rockstar à Al-Nassr l'hiver dernier. Une opportunité tentante, d'autant qu'elle s'accompagnerait comme pour "CR7" d'un rôle d'ambassadeur pour la candidature de Riyad à l'organisation de la Coupe du monde 2030.