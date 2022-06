Mercato : Aurélien Tchouaméni signe au Real Madrid pour six saisons

Après avoir manqué Kylian Mbappé, le Real Madrid avait interdiction de se louper sur l’autre tricolore convoité par les plus clubs européens : Aurélien Tchouaméni. Les clubs du Real Madrid et de l'AS Monaco ont officialisé, ce samedi 11 juin, l'arrivée de l’international français chez les champions d'Europe pour six saisons.

Pendant longtemps, le Real Madrid a été l’unique "grand d’Europe" à vouloir s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni, mais Liverpool, puis le PSG ont tenté de chambouler le cours des négociations. Même Kylian Mbappé se serait mêlé aux discussions, selon les médias espagnols.