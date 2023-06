Mercato : avec Ronaldo, Benzema et Kanté, "l'Arabie saoudite s'achète une respectabilité"

Cette stratégie est-elle différente de celle portée par son voisin qatari, qui a investi au PSG puis organisé le Mondial en 2022 ?

Les deux États ont une double stratégie interne et externe : investir dans des clubs étrangers (l'Arabie saoudite a racheté le club anglais de Newcastle, ndlr), et se créer une structure footballistique compétente à l'échelle nationale. Le Qatar dispose ainsi d'une pépinière à footballeurs de haut niveau, afin de former les jeunes, et leurs infrastructures sont tellement modernes que des athlètes professionnels européens viennent s'y entraîner et se ressourcer. Plutôt que de déplacer leur influence à l'étranger, ces États arrivent désormais à attirer en leur centre les investisseurs et les athlètes.

Ces sportifs ne sont d'ailleurs pas franchement sur la pente descendante : Karim Benzema comme Cristiano Ronaldo pouvaient encore espérer disputer la Ligue des champions en Europe. Qu'ont-ils à gagner à partir en Arabie saoudite, outre l'aspect financier ?

En achetant toutes ces stars, l'Arabie saoudite offre une crédibilité à son championnat. Les joueurs peuvent potentiellement y voir un intérêt sportif. Les futures recrues vont pouvoir jouer avec ou contre Cristiano Ronaldo, avec ou contre Karim Benzema, avec ou contre N'Golo Kanté... Cela peut provoquer un effet boule de neige. Il ne faut évidemment pas minimiser l'aspect financier, qui prime naturellement par rapport aux salaires européens. Mais les investissements saoudiens ne sont pas si élevés par rapport à la crédibilité qu'ils s'achètent.