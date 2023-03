"Après, on verra..." : la petite phrase de Mbappé sur son avenir fait grand bruit

Au moins un an de plus sans gagner la Ligue des champions. De nouveau éliminé en huitièmes de finale avec le PSG, mercredi 8 mars, sorti par le Bayern Munich (0-1 à l'aller, 2-0 au retour), Kylian Mbappé a vu l'un de ses objectifs lui filer sous le nez. Après le coup de sifflet final, le numéro 7 parisien ne s'est pas défilé. Il est venu en zone mixte répondre aux questions de la presse. Lucide, l'attaquant, muselé à Munich par Dayot Upamecano, son partenaire en Bleu, a jugé qu'en l'état actuel le leader de la Ligue 1 n'avait pas le niveau pour rivaliser avec le Rekordmeister, d'où l'élimination logique selon lui.

Et puis la question est arrivée, posée par un journaliste espagnol (tiens, tiens) : le nouvel échec du PSG peut-elle le pousser à repenser son futur à Paris ? "Non, non, je suis calme", a indiqué "Kyks" dans un espagnol parfait, avant d'ajouter : "La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Et après, on verra..." Un "après, on verra" que la presse ibérique n'a pas manqué de relever, en particulier les quotidiens AS et Marca, ouvertement pro-Real Madrid, où le champion du monde 2018 était annoncé l'été dernier avant de prolonger, à la surprise générale, avec le club de la capitale.