Le Real Madrid a officialisé ce lundi l'arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs. Le capitaine de l'équipe de France sera lié au récent vainqueur de la Ligue des champions à compter du 1ᵉʳ juillet prochain, jusqu'en 2029. "Tellement heureux de rejoindre le club de mon rêve", a-t-il réagi sur les réseaux sociaux.

Le feuilleton prend fin. Deux jours après avoir remporté sa quinzième Ligue des champions, le Real Madrid a mis fin au (faux) suspense au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Le club de la capitale espagnole a annoncé ce lundi, par le biais d'un communiqué, l'arrivée du capitaine de l'équipe de France dans ses rangs. Kylian Mbappé, 25 ans, est désormais lié au Real Madrid pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2029.

Un rêve devenu réalité Kylian Mbappé

"Un rêve devenu réalité", a commenté Mbappé dans un post diffusé sur les réseaux sociaux et accompagné de photos prises dans sa jeunesse au centre d'entraînement du Real. "Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien."

Ce dénouement n'est pas une surprise, tant tous les yeux étaient rivés vers l'Espagne depuis le 10 mai dernier. Quelques jours avant sa dernière sortie au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes, Kylian Mbappé avait confirmé, dans une vidéo, son départ libre du PSG après sept ans passés au club. Le Real Madrid, qui lui avait déjà fait les yeux doux en 2022, semblait être l'unique destination possible pour la star française.

Une présentation après l'Euro ?

Son arrivée est à présent officielle, et Kylian Mbappé rejoint ses compatriotes Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy au sein du club le plus titré de l'histoire en Ligue des champions. Mais sa présentation à Madrid, elle, pourrait encore attendre. Actuellement à Clairefontaine pour préparer l'Euro 2024 avec les Bleus, le néo-ancien parisien ne devrait pas être présenté par Florentino Pérez, l'emblématique président merengue, avant la fin du championnat d'Europe, au plus tard le 14 juillet prochain.

Reste que même au sein de l'équipe de France, le départ de Mbappé vers l'Espagne fait parler. Ce lundi midi, alors qu'Emmanuel Macron a rendu visite à Didier Deschamps et ses hommes, le chef de l'État a évoqué le sujet avec le capitaine tricolore. "C'est aujourd'hui que c'est annoncé ?", lui a demandé Emmanuel Macron. "Ce soir", a alors répondu Kylian Mbappé. Le dossier est désormais clos.