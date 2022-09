Mercato : ces mouvements en Ligue 1 qui vous ont peut-être échappés

Après deux mois et demi de tractations intenses, le mercato estival 2022 s'achève ce jeudi 1er septembre. Comme depuis de nombreuses années désormais, le championnat de France a vu nombre de ses talents partir vers l'étranger. Aurélien Tchouaméni (Monaco), Boubacar Kamara (OM), Lucas Paqueta (OL), Cheick Doucouré (Lens), Sven Botman (Lille), Wout Faes (Reims), Mohamed-Ali Cho (Angers) ont tous quitté l'Hexagone, pour des sommes plus impressionnantes les unes que les autres. En tout, les clubs tricolores ont encaissé plus de 500 millions d'euros d'indemnités transfert (dont une certaine partie a été immédiatement réinvestie), auxquels pourront s'ajouter plusieurs dizaines de millions d'euros de bonus.

Certains habitués du championnat sont aussi partis librement, à l'instar d'Angel Di Maria (PSG), Walter Benitez (Nice), Predrag Rajkovic (Reims) ou encore Jason Denayer (OL).

Sans surprise, le Paris Saint-Germain a attiré le plus de lumière avec des investissements massifs (plus de 130 millions d'euros dépensés). Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike and co sont venus muscler l'effectif de Christophe Galthier. L'AS Monaco s'est, de son côté, illustré en achetant Mohamed Camara (27 millions d'euros). Même chose pour Rennes qui a sorti le chéquier pour attirer Arnaud Kalimuendo (20 millions d'euros) ou encore Arthur Theate (19). Mais au-delà de ces paillettes et de ces mouvements qui ont fait les grands titres, plusieurs transactions n'ont, elles, pas fait couler autant d'encre.