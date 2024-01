Mercato : Liverpool peut-il vraiment attirer Kylian Mbappé ?

À six mois de la fin de son bail avec le PSG, Kylian Mbappé est officiellement libre, depuis le 1er janvier 2024, de négocier avec ses prétendants. S'il n'a pas encore tranché son avenir, le crack de Bondy, courtisé de longue date par le Real Madrid, a l'embarras du choix. Liverpool, où Jürgen Klopp "l'adore", serait engagé dans la course pour le débaucher.

Et si les Reds réalisaient le coup du siècle ? Depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre comme l'air... ou presque. À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, le capitaine de l'équipe de France est à un tournant de sa carrière. Comme en 2022, il peut soit prolonger son bail avec le club parisien, ce que Paris espère toujours, soit discuter avec un autre équipe, en vue d'une signature pour la saison prochaine, sans indemnité de transfert à débourser par son potentiel futur employeur. Jusqu'alors, on pensait qu'il ferait son choix final entre le PSG et le Real Madrid, qui le courtise assidûment depuis 2012. C'était sans compter sur Liverpool.

Alors que The Athletic a révélé, le 29 décembre, que les Madrilènes attendraient de l'ancien Monégasque une réponse au plus tard à la mi-janvier, afin de ne pas revivre l'échec de l'été 2022, le club anglais rêverait de l'attirer dans ses filets. "Le candidat le plus crédible et dangereux pour le PSG semble davantage épouser le profil de Liverpool", a écrit Le Parisien, lundi 1er janvier, selon qui il s'agirait d'une demande de Jürgen Klopp en personne.

Le club "préféré" de sa mère

Grand fan de Kylian Mbappé, le coach allemand le suit depuis plusieurs années. "Je l'adore, pour être honnête ! C'est un joueur fantastique. Un très bon garçon et quel joueur, quel joueur...", avait-il clamé en 2018, au micro de RMC Sport, des étoiles plein les yeux. "Je pense que tout le football européen le connait depuis ses 16-17 ans lorsqu'il évoluait avec l’équipe jeune de Monaco. Et à partir de ses 17 ans, il a commencé à transpercer des défenses comme il le fait maintenant. Il joue à un très haut niveau pour son jeune âge. Il montre tout le temps que c'est un jeune joueur très bien éduqué et qu'il sait ce qu'il fait."

Ce n'est ainsi pas surprenant d'apprendre que Liverpool a déjà tenté sa chance par le passé. En marge de sa prolongation en mai 2022, le natif de Bondy avait confirmé avoir "un peu parlé" avec les Reds, sans aller plus loin. "Je suis honnête. J'ai discuté avec Liverpool", avait-il déclaré dans une interview à plusieurs médias, parmi lesquels le Daily Telegraph et Marca, expliquant que les premiers contacts remontaient à 2017. "On les a rencontrés il y a cinq ans quand j'étais à Monaco, c'est un super club..."

"Un super club" que Mbappé avait qualifié de "machine de guerre" sous la houlette de Jürgen Klopp, à l'issue de la saison 2019-2020 qui avait couronné les Scousers rois d'Angleterre. "Un super club" qui a aussi une place particulière dans le cœur de sa mère. "Le rouge est la couleur préférée de ma mère. C'est le club préféré de ma mère, ma mère aime Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, demandez-lui !', avait-il lancé en mai 2022. Un attachement au géant de Premier League illustré, en décembre 2022, par une photo de Fayza Lamari, avec un supporter des Reds lors du Mondial qatari. Le fameux cliché (voir ci-dessus), qui avait enflammé la presse anglaise, montrait la maman de la star des Bleus pointer, tout sourire, le logo du club.

Voir Kylian Mbappé débarquer à Anfield n'aurait rien de saugrenu. Financièrement d'abord, Liverpool n'aurait pas à sortir un centime puisque le champion du monde 2018 arriverait outre-Manche libre de tout contrat. Le club de la Mersey économiserait a minima 180 millions d'euros en indemnités de transfert, selon la valeur du joueur estimée par le site spécialisé Transfermarkt. En quête d'un successeur à Mohamed Salah, ardemment convoité par l'Arabie saoudite et qui libérerait un gros salaire, la direction des Reds disposerait de la latitude financière pour offrir un contrat pharaonique au Français.

Sportivement enfin, la formation aux six Ligues des champions a des arguments à faire valoir. Tandis qu'au Real Madrid, il devrait trouver sa place entre Vinicius Jr., Jude Bellingham et Rodrygo, l'international tricolore serait au centre du projet de Jürgen Klopp. Son style de jeu, qui combine vitesse, technique et finition, a tout pour faire des étincelles en Premier League. À Liverpool, les supporters se prennent plus que jamais à rêver de le voir revêtir la mythique tunique rouge.