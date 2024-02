"Il arrive" : aux anges, la presse madrilène annonce déjà Kylian Mbappé au Real Madrid

L'heure du départ a sonné pour Kylian Mbappé. Après sept saisons au PSG, où il est en fin de contrat, le champion du monde 2018 a annoncé aux dirigeants qu'il allait plier ses bagages l'été prochain. Si la presse pro-Real Madrid se délecte de cette nouvelle, assurant qu'il sera Madrilène la saison prochaine, l'information ne fait pas que des heureux en Espagne.

Ils ont le mérite de n'avoir jamais perdu espoir. Après des années à l'espérer, en vain, les médias espagnols sont au bord de l'extase. Alors qu'il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a informé son président Nasser Al-Khelaïfi qu'il va quitter le club parisien à l'issue de la saison, comme le relatent l'AFP et plusieurs médias, dont L'Équipe et RMC Sport. Annoncé au Real Madrid, le club qui le faisait rêver tout petit, le capitaine de l'équipe de France a un accord oral, mais pas encore contractuel, avec les Merengues. Qu'importe pour la presse madrilène qui l'attend déjà de pied ferme de l'autre côté des Pyrénées.

"Il s'en va et il arrive", titre Marca, qui acte son départ du PSG et son arrivée programmée dans la capitale espagnole. "Le Real Madrid attendait que Mbappé fasse le premier pas. Et il l'a fait", se réjouit le quotidien pro-madrilène, qui évoque "le transfert le plus long du monde". "Il fallait que la star française affiche publiquement son désir de quitter le PSG pour que Florentino (Pérez, le président madrilène, ndlr) se mette au travail et que le Real Madrid puisse le recruter", peut-on lire ainsi dans les colonnes du journal.

Pour AS, qui met à sa Une Kylian Mbappé barré de la légende "Adieu Paris", "c'est la fin de l'un des feuilletons des cinq dernières années, de ce siècle, possiblement même de l'histoire du football." "Finalement, l'envie de la star d'entrer dans l'histoire a été plus forte, et cela passe par le Real Madrid. Tout indique que Mbappé jouera pour le Real dès l'été prochain", affirme sans sourciller l'autre quotidien pro-madrilène. Sûr de son coup, le compte X (ex-Twitter) du journal s'est même fendu d'une photo du maillot merengue, floqué au nom du champion du monde 2018.

Ailleurs en Espagne, le traitement de la très probable arrivée du Français n'est pas aussi exhaustif. Notamment en Catalogne, où les deux quotidiens pro-Barça, l'ennemi juré du Real Madrid, relègue l'information au second plan.

Ainsi, Mundo Deportivo, qui fait sa Une sur le successeur de Xavi sur le banc barcelonais, ne consacre qu'une page au départ de Kylian Mbappé du PSG. Du côté de Sport, où la double Ballon d'Or Alexia Putellas est mise en avant plutôt que la future recrue du Real Madrid, le ton n'est pas plus aux réjouissances. La preuve que voir "Kyks" débarquer au Bernabeu n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde.