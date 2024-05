EN DIRECT - Kylian Mbappé officialise son départ du PSG

L'attaque du Paris Saint-Germain a officialisé, dans une vidéo Instagram, son départ du club, ce vendredi.

Ce que toute la planète football savait est désormais officiel : Kylian Mbappé quittera bien le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Le joueur en a fait l'annonce ce vendredi 10 mai sur son compte Instagram, après sept ans passés au club parisien.

"C'est ma dernière année au Paris SG, je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines, je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche", (en championnat contre Toulouse), a annoncé le joueur de 25 ans.

KYLIAN MBAPPÉ AU REAL MADRID ? Kylian Mbappé a annoncé, vendredi 10 mai, son départ du PSG à l'issue de la saison, sans acter pour autant de quoi sera fait son avenir l'été prochain. Annoncé de longue date du côté du Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France n'a jamais fait mystère de son attrait pour le club madrilène. Les précisions dans notre article ci-dessous. Sports Kylian Mbappé quitte le PSG : le moment est-il enfin venu pour lui d'aller au Real Madrid ? LES COMPTEURS S'AFFOLENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX La vidéo de la grande annonce de Kylian Mbappé a d'ores et déjà été vue plus de 18 millions de fois sur X, deux heures après sa mise en ligne. Sur Instagram, le message enregistré a accumulé, pour le moment, plus de 3 millions de likes. LES JOUEURS ET ANCIENS JOUEURS DU PSG RECONNAISSANTS Plusieurs footballeurs de Kylian Mbappé ont commenté sa vidéo d'annonce. "Respect légende !" a notamment écrit Hugo Ekitike, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui évolue désormais à l'Eintracht Francfort, sous la séquence du joueur publiée sur son compte Instagram.

Achraf Hakimi, défenseur parisien, a quant à lui reposté dans sa story Instagram la vidéo de son coéquipier en y ajoutant un "Merci" suivi d'emojis cœurs rouge et bleu, les couleurs du club. SON PARCOURS SALUÉ "Quel parcours, Kylian Mbappé", peut-on lire sur le compte X de la Ligue 1 version anglaise en légende d'une image où l'on voit le footballeur surplomber Paris. LA VILLE DE PARIS REMERCIE MBAPPÉ Sur son compte X, la ville de Paris n'a pas manqué de remercier Kylian Mbappé "pour toutes ces années". "Tu seras toujours chez toi à Paris", lui a-t-elle assuré. "UN NOUVEAU CHALLENGE" Quid de la suite pour Kylian Mbappé ? Le joueur sème quelques indices... "C’est difficile, difficile... Je pensais pas que ça allait être aussi dur d’annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j’avais besoin de ça, un nouveau challenge, après sept années", a-t-il déclaré dans sa vidéo d'annonce. L'HOMMAGE DE LA LIGUE 1 Sur X, la Ligue 1 a souhaité rendre hommage à Kylian Mbappé. "Merci pour tout", peut-on lire dans ce message, en légende d'une photo de l'international français tenant la main d'un enfant vêtu d'un maillot de l'AS Monaco, floqué du numéro 33, soit celui de Kylian Mbappé lorsqu'il a débuté au sein de l'effectif monégasque. "BEAUCOUP D'ÉMOTIONS" "C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire", a déclaré le natif de Bondy dans sa vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. C'EST OFFICIEL L'information était connue, mais elle est désormais officielle. L'attaquant Kylian Mbappé a annoncé ce vendredi son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison après sept ans passés au club parisien.

"C'est ma dernière année au Paris SG, je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines, je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche", match qui opposera le PSG à Toulouse, a annoncé le joueur de 25 ans dans une vidéo publiée sur son compte X. BIENVENUE Bonsoir et bienvenue dans ce direct consacré au départ officiel de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain.

"C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici. De grandir comme joueur, en côtoyant certains parmi les meilleurs de l'Histoire, de grands champions. De grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire", a aussi déclaré l'international français. "C'est difficile, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça. De quitter ce club, mon pays, la Ligue 1. Mais j'ai besoin de ça, d'un nouveau challenge. Et je remercie par-dessus tout les supporters", a-t-il poursuivi.