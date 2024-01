"Il m'a donné sa parole" : le président du PSG affiche sa confiance sur l'avenir de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va-t-il prolonger son contrat avec Paris ? Dans un entretien accordé à "L'Équipe", le président du PSG affirme "avoir un accord" avec lui. "Le meilleur endroit pour lui est Paris", insiste Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain le 1ᵉʳ juillet prochain ? L'avenir du meilleur joueur français suscite toujours l'interrogation, alors que son contrat avec le club de la capitale prend fin le 30 juin. Prolonger une nouvelle fois à Paris, signer au Real Madrid qui lui a fait les yeux doux depuis de nombreuses années, tenter une autre aventure à l'étranger... Depuis le 1ᵉʳ janvier, Kylian Mbappé dispose de toutes les options pour décider de son avenir.

J'ai confiance en lui, à 200% Nasser Al-Khelaïfi auprès de L'Équipe

Le PSG, qui réclamait une prolongation l'été dernier sous peine de le vendre, affiche sa confiance. Si le capitaine de l'équipe de France n'a pas été vendu par Paris et n'a pas non plus prolongé son contrat, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, se montre serein. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le patron du PSG affirme "avoir un accord" avec Kylian Mbappé. "Nous avons une superbe relation, c'est le meilleur joueur du monde", indique-t-il. "Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant, car le meilleur endroit pour lui est Paris."

Reste qu'à 25 ans, Kylian Mbappé pourrait aussi être tenté par une nouvelle aventure, après sept saisons dans le club de sa ville de naissance. Une hypothèse à laquelle ne croit pas Nasser Al-Khelaïfi. "Il a dit qu'il avait toujours attendu le dernier moment pour prendre ses décisions. [...] Je le comprends. C'est juste une question de timing", insiste le président parisien. "J'ai confiance en lui, à 200%", poursuit celui qui assure connaître le calendrier de la décision de son joueur. "Il m'a donné sa parole et c'est un homme de parole. Je crois en lui."

"Je peux juste dire que je ne suis pas stressé", poursuit Nasser Al-Khelaïfi. A-t-il un plan avec et sans Kylian Mbappé ? "J'ai un plan. Avec Kylian", répond-il simplement à nos confrères de L'Équipe. "Je ne vais laisser personne déstabiliser Kylian ou mon équipe. Mon message est très clair. Il fait partie de la famille et je vais protéger cette famille."