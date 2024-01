"Je suis à court d'énergie" : Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool à la fin de la saison

L'entraîneur allemand, Jürgen Klopp a annoncé, vendredi 26 janvier, avoir pris la décision de quitter son poste d'entraîneur de Liverpool à l'issue de la saison. "Je ne peux pas faire ce travail encore et encore", a expliqué celui qui a rejoint les "Reds" en 2015, avec qui a remporté une Ligue des champions et la Premier League.

Une page de la glorieuse histoire de Liverpool s'apprête à se tourner. En poste depuis le 8 octobre 2015, Jürgen Klopp a annoncé, vendredi 26 janvier, qu'il va quitter ses fonctions d'entraîneur des Reds à l'issue de la saison. L'entraîneur allemand de 56 ans, vainqueur de six trophées en huit ans dont une Ligue des champions en 2019 et un titre de champion d'Angleterre en 2020, l'a lui-même fait savoir dans une vidéo d'adieu postée sur le site internet du club anglais et relayée sur les réseaux sociaux.

"Je peux comprendre que ce soit un choc pour beaucoup de monde (...) mais je peux évidemment l'expliquer, ou au moins essayer de l'expliquer", a indiqué celui qui s'est surnommé "The Normal One", un entraîneur "normal", en opposition au "Special One" José Mourinho. "J'aime absolument tout de ce club, tout de la ville, tout de nos supporters. J'aime l'équipe, j'aime le staff, j'aime tout. Mais le fait que je prenne quand même cette décision vous montre que je suis convaincu que c'est celle que je dois prendre."

Mais l'usure mentale a pris le dessus sur l'amour inconditionnel que voue Jurgen Klopp à Liverpool. "Je suis à court d'énergie. (...) Je sais que je ne peux pas faire le travail encore et encore et encore et encore", a-t-il expliqué, alors que son bail court initialement jusqu'en juin 2026. Un départ programmé dont il a informé sa direction dès novembre. "Lorsque nous étions assis ensemble et que nous parlions des recrutements potentiels, du prochain stage d'été et de la possibilité d'aller où que ce soit, l'idée m'est venue de ne plus être sûr d'être ici, ce qui m'a surpris moi-même", a affirmé l'entraîneur à la plus longue longévité actuelle en Premier League.

Je n'entraînerai jamais un autre club anglais Jürgen Klopp, entraîneur démissionnaire de Liverpool

"Dans un monde idéal, je n'aurais rien dit à personne jusqu'à la fin de la saison, j'aurais tout gagné et j'aurais fait mes adieux. Ce n'est pas possible", a poursuivi le coach qui s'est révélé à Dortmund. "Dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas possible de garder ce genre de choses secrètes ; c'est peut-être une surprise que nous ayons pu garder cela secret jusqu'à présent."

Avant de conclure par un message aux fans de Liverpool. "J'aimerais vraiment que vous acceptiez cette décision. Nous sommes Liverpool, nous avons traversé des épreuves plus difficiles ensemble. Et vous avez traversé des épreuves plus difficiles avant moi. Faisons-en une force. Ce serait vraiment cool. Tirons le maximum de cette saison et ayons une autre raison de sourire lorsque nous regarderons vers l'avenir", leur a-t-il lancé, alors que les Reds, leaders de Premier League après 21 journées, devant le rival Manchester City, est encore en lice en Coupe d'Angleterre (4e tour) et Ligue Europa (huitièmes de finale), et tentera de mettre la main sur la Coupe de la Ligue, le 25 février, en finale contre Chelsea.

S'il ne sait pas de quoi son futur sera fait, Jürgen Klopp l'a assuré : son aventure outre-Manche est terminée. "Ce que je sais avec certitude, c'est que je n'entraînerai absolument jamais un autre club anglais que Liverpool. Sûr à 100%. C'est impossible. Mon amour pour ce club, mon respect pour ce public est trop grand. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais même pas y penser une seconde. Il n'y a aucune chance que cela arrive", a-t-il promis. "C'est une part de ma vie, on fait partie d'une famille, on est à la maison ici. Ca n'arrivera donc jamais. Mais pour tout le reste, est-ce que je vais retravailler ? Bien sûr, je me connais, je suis incapable de rester sans rien faire..."