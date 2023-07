Mercato : Paul Pogba, le prochain à céder aux pétrodollars de l'Arabie saoudite ?

Questionné sur une possible arrivée dans le Golfe, Paul Pogba a écarté l'idée, tout en ne fermant pas totalement la porte à l'avenir. "Je n'en sais rien. Pas aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce qu'il en sera demain", a-t-il expliqué. Invité à se prononcer sur sa préférence entre Al-Ahli et Al-Ittihad, qui aimerait, dit-on, l'associer à Karim Benzema et N'Golo Kanté, il s'est tout simplement gardé de répondre. De la prudence pour ne pas faire capoter son futur transfert ? Pas du tout, si on s'en réfère au journaliste italien, Fabrizio Romano, considéré comme l'un des fiables quand il s'agit de parler mercato.