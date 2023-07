Kylian Mbappé doit partir "pour le bien du PSG", estime Leonardo, ancien dirigeant du club

Et s'il était temps que le PSG laisse Kylian Mbappé s'en aller ? Leonardo le pense, et il ne se prive pas de le dire, haut et fort. Bien qu'il ne soit plus aux affaires à Paris, depuis sa mise à l'écart en juin 2022, l'ex-directeur sportif continue de garder un œil sur l'actualité du club de la capitale. Le mois dernier, le Brésilien s'était dit "désolé" pour Lionel Messi, poussé vers la sortie, estimant que Paris avait commis une erreur en laissant filer le septuple Ballon d'Or à la fin de son contrat. Cette fois, la langue toujours bien pendue, il a donné son avis sur le feuilleton qui agite le mercato. Un avis pour le moins tranché.

"Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière", a assuré Leonardo dans un entretien à L'Équipe, mis en ligne dimanche 9 juillet, en écho à l'ultimatum lancé par le président Nasser Al-Khelaïfi au meilleur buteur de l'histoire du club parisien lors de la présentation de Luis Enrique. "Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui", a-t-il ajouté, rappelant que, depuis son arrivée en 2017, "cinq clubs ont remporté la Ligue des champions" et qu'"aucun ne (le) comptait dans ses rangs." "Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner sans lui."