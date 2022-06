La méthode Luis Campos est-elle "PSG compatible" ?

Quand on parle du PSG, on parle d'un alignement de stars. On l'a vu cette année avec Lionel Messi, Sergio Ramos, etc... Ça n'a pas marché. Peut-il amener une cohésion et construire une équipe axée sur le collectif ?

Il va être fidèle à sa propre façon de travailler. Monaco et Lille, c'est très différent de Paris. Le PSG a besoin, par sa portée internationale, d'avoir un recrutement avec une plus-value marketing. D'où les recrutements de Neymar, de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi. Mais, au-delà de l'aspect financier, Luis a des idées très précises de ce qu'il recherche. La cohésion d'un groupe dépend de la mentalité, c'est ce qui fait la force d'une équipe. Son truc à lui, c'est d'avoir des joueurs, avec une marge de progression, qui ont un rendement à la collectif et individuel. Il n'a pas peur de parier sur des jeunes ayant un gros potentiel. Luis peut nous quelques jolies surprises, avec des joueurs moins connus, mais nécessaires à l'équipe.

Au LOSC, où je l'ai vu bâtir l'équipe, il a fait un panachage. En attaque, il a pris un joueur, Burak Yilmaz, en fin de carrière, mais à fort rendement. Ça ne l'a pas empêché de recruter Jonathan David, qui avait tout juste 20 ans. Pareil au milieu, avec Xeka et Renato Sanches, ou derrière, avec José Fonte et Sven Botman. Il a pris deux joueurs différents, mais compatibles et complémentaires. À Paris, je suis sûr qu'il va trouver des choses qui vont interroger au départ, mais qui, par la suite, vont lui donner raison. Il a de l'expérience et une vision. Son arrivée au club est une très bonne chose pour le PSG.