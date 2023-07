"Le championnat saoudien est meilleur que la MLS" : Ronaldo tacle la ligue américaine, où a signé Messi

Fermé à tout retour en Europe, le vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal a fait savoir qu'il n'était pas intéressé non plus par un potentiel départ aux États-Unis. Au passage, il a égratigné le choix de son rival de toujours, Lionel Messi, qui a quitté le PSG et le Vieux Continent pour rejoindre l'Inter Miami, où il a été fêté son arrivée sous une pluie battante. "La Ligue saoudienne est meilleure que la MLS", a affirmé le recordman de sélections (200 capes) et de buts inscrits en équipe nationale (123 réalisations).

Depuis son arrivée dans le riche pays du Golfe, la Saudi Pro League, autrefois méconnue, a gagné en visibilité, avec l'arrivée de plusieurs pointures du football mondial, à l'image de Karim Benzema, N'Golo Kanté ou Edouard Mendy. "J'ai ouvert la voie à la Ligue saoudienne", a-t-il rappelé en pionnier. "Mon choix a été critiqué. Maintenant, tous les joueurs viennent ici." Et, à le croire, le Royaume n'a pas fini de faire main basse sur le football. "Le championnat d'Arabie saoudite va être très fort : ils ont ouvert la boîte de Pandore, comme je l'ai toujours dit, et dans trois ans, il y aura beaucoup de grands joueurs", a-t-il soutenu.