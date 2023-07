Asensio, Skriniar, Ugarte... Qui sont les nouvelles recrues du PSG version Luis Enrique ?

Qui est-il ? Autre coup "malin" des dirigeants parisiens, Marco Asensio rallie le champion de France en titre sans la moindre indemnité de transfert. Il s'est engagé jusqu'en juin 2026. Le polyvalent attaquant sort d'un exercice plutôt abouti du côté du Real Madrid, où il a surtout été utilisé en tant que remplaçant de luxe. Doté d'un pied gauche soyeux (et létal), il a marqué 12 buts et distillé 8 passes décisives avec les Merengue. Selon le site spécialisé FBref, il affiche une moyenne de 0,61 but (sans les penalties) par 90 minutes, soit mieux que 99% des joueurs à son poste. Il est aussi dans le haut du panier concernant les passes décisives (0,36 par 90 minutes, meilleur total que 92% des joueurs à son poste). Les chiffres sont également très bons pour les dribbles (même s'il en tente relativement peu) et les occasions créées, ce qui reflète une véritable capacité à dynamiter les défenses.

Quel rôle au PSG ? Avec l'international espagnol (37 capes), le PSG épaissit sa ligne d'attaque. Capable d'évoluer sur les deux côtés ou dans l'axe, il offre un large panel d'options tactiques intéressantes. Sa faculté à pouvoir faire des différences et à se montrer décisif représentent également deux atouts de taille dans une formation orpheline de Lionel Messi. Avoir passé sept ans au Real Madrid n'est pas non plus anodin, en termes d'expérience comme d'état d'esprit (avec la fameuse culture de la gagne). En somme, ce n'est sans doute pas un titulaire en puissance mais le joueur de 27 ans, qui a déjà évolué sous les ordres de Luis Enrique en sélection, devrait occuper une place importante dans la rotation parisienne.