Mercato : le Barça vend la mèche, Lionel Messi va enfin faire son choix

"Il m'a dit qu'il allait prendre une décision la semaine prochaine et que nous devons le laisser tranquille", a annoncé Xavi, qui est en contact avec le septuple Ballon d'Or. "Au bout du compte, si nous parlons de Leo tous les jours, encore et encore, je ne pense pas que cela l'aide non plus. Il prendra une décision la semaine prochaine et il y a maintenant 200 hypothèses. C'est lui qui décidera de son avenir et les portes lui sont ouvertes ici, il n'y a plus de débat." À Lionel Messi maintenant de dire où il veut aller.