Mercato : Vitinha, le coup de folie ambitieux (et record) de l'OM

Puissant et habile balle au pied, Vitor Manuel Carvalho Oliveira, de son vrai nom, est un pur produit du centre de formation du SC Braga, d'où est notamment issu Francisco Trincão, recruté à prix d'or (31 millions d'euros) par le Barça en 2020. En une saison et demie sur les pelouses portugaises, il a gagné sa place de titulaire, s'imposant comme l'un des grands espoirs du Portugal, jusqu'à être sélectionné dans la pré-liste de Fernando Santos pour la Coupe du monde au Qatar. Cette saison, l'avant-centre, passé par le club d'Águias Alvite chez les juniors, a déjà fait trembler les filets à 13 reprises et délivré 5 passes décisives en 27 matchs, soit autant que sa première année en pro (14 buts et 4 passes décisives en 38 matchs).