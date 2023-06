Lionel Messi annonce son prochain club : "Je ne reviendrai pas à Barcelone, je vais rejoindre l'Inter Miami"

Cerise sur le gâteau, quand bien même il sort d'un exercice délicat sur le plan collectif avec le PSG, Lionel Messi semble avoir encore quelques années au très haut niveau sous ses crampons. D'autant plus que la star sud-américaine, qui a tout de même réalisé un exercice 2022-23 à 21 buts et 20 passes décisives avec le club de la capitale, n'a visiblement pas réussi à pleinement s'épanouir dans l'Hexagone. "C'était deux années où je n’étais pas heureux, je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici, je l'ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux", se désole l'attaquant.