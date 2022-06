Mercato : Manchester United officialise son départ, où Paul Pogba va-t-il rebondir ?

Il quitte les Red Devils par la petite porte. Manchester United a officialisé, mercredi 1er juin, le départ de Paul Pogba, qui arrive au terme de son contrat, le 30 juin prochain. Revenu à Old Trafford à l'été 2016 pour plus de 110 millions d'euros, un montant record à l'époque (depuis battu par Neymar, débarqué un an plus tard au PSG pour 222 millions d'euros), le milieu des Bleus s'en va donc dans une indifférence quasi générale, après avoir globalement déçu. Les victoires prometteuses en Carabao Cup et en Ligue Europa lors de la saison 2016-2017, l'année de son retour en Premier League, n'ont pas eu l'effet attendu.

"Tout le monde au sein du club voudrait féliciter Paul pour sa carrière remplie de succès et le remercier pour sa contribution à Manchester United", ont salué dans un communiqué les Red Devils, qui ont bouclé le championnat d'Angleterre à une décevante 6e place. "Nous lui souhaitons le meilleur dans les prochaines étapes de son remarquable parcours."