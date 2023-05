Mercato : Neymar à Manchester United, vraiment le meilleur choix pour tout le monde ?

Ne jouissant plus de la même côte que lors de son passage en Catalogne et désormais âgé de 31 ans, Neymar verrait sans doute d'un bon œil le fait de découvrir un nouveau championnat, d'autant plus que la Premier League est souvent considérée comme le meilleur au monde. Le fait que les partenaires de Raphaël Varane soient pratiquement sûrs de disputer la C1 la saison prochaine - ils n'ont besoin que d'un point contre Chelsea ou Fulham pour valider leur quatrième place - représente un bonus non négligeable. En Angleterre, il retrouverait aussi Casemiro, son coéquipier de longue date en sélection et dont il est proche.

Sur un plan plus footballistique encore, il ne devrait pas non plus avoir de mal à trouver sa place dans le 4-2-3-1 qu'affectionne l'entraîneur mancunien et qui semble taillé sur mesure pour lui, que ce soit dans un rôle de meneur de jeu ou sur l'aile.