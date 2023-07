Mercato : le PSG mise sur Luis Enrique, l'architecte de la "remontada"

Apprécié du président Nasser Al-Khelaïfi, au côté duquel il va se présenter devant la presse, et du conseiller sportif, Luis Campos, Luis Enrique était, dit-on, en concurrence avec Julian Nagelsmann, Thiago Motta ou Sergio Conceição. Mais son profil d'entraîneur à poigne et passionné, qui connait le chemin vers le succès, a finalement fait la différence auprès des décideurs franciliens, tant à Paris qu'à Doha, où sa côte est très élevée auprès de l'émir Al Thani. À tel point qu'il devrait disposer de temps, un luxe que n'ont pas eu ses prédécesseurs, pour mettre en place ses préceptes et façonner le PSG à son image. La quête de la Ligue des champions, l'objectif prioritaire depuis l'arrivée de QSI en 2012, ne sera plus une obsession.

Outre son expérience non négligeable en Coupe d'Europe, reproche qui a souvent été fait à Christophe Galtier, le tacticien espagnol a plusieurs atouts qui plaident en sa faveur : il a déjà dirigé un grand club (le Barça, de 2014 à 2017), il sait tenir un vestiaire débordant d'égo (Messi, Luis Suarez...) et sait comment gagner - le fameux triplete de 2015 (Liga-Coupe du Roi-Ligue des champions). Le tout en produisant un jeu offensif de possession, le jogo de toque, axé sur une succession de touches.