"J'ai pris la décision de partir" : Igor Tudor officialise son départ de l'OM

"Travailler un an à l'OM, c'est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça fait un moment que j'y pensais. Les détails n'ont pas d'importance, c'est ce que je sens en moi qui compte", a-t-il ajouté. "Je n'ai aucun accord avec un autre club, je ne pars pas parce que je suis fâché avec quelqu'un." "J'ai tout donné ici, il y a eu beaucoup de nuits blanches", a insisté l'ancien coach de l'Hellas Vérone. "La coopération a été fantastique, (les dirigeants, ndlr) sont des personnes compétentes, qui savent la voie à suivre. Ils ont les capacités pour trouver la clé de la victoire."

"On a fourni un beau football, qui a procuré des émotions au public et qui était apprécié. On a su mettre la culture de l'exigence qui est très importante dans un club. On a les bonnes bases pour le futur et j'espère qu'à court terme, on retrouvera l'OM à sa place avec de nombreux trophées", a espéré Igor Tudor. En préambule, Pablo Longoria avait salué "le travail fait, avec beaucoup de respect". "On a respecté son souhait de ne pas continuer l'aventure. On veut le remercier pour les valeurs, d'exigence, du travail, de rigueur, d'ambition, qu'il a données à l'effectif et au club." Reste à trouver qui pourra reprendre le flambeau.