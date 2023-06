Mercato - "On veut qu'il reste" : le vestiaire du PSG envoie un message à Kylian Mbappé

Au PSG, le silence était de rigueur depuis le début du feuilleton Kylian Mbappé. Il aura fallu attendre quatre jours pour qu'il soit rompu. Dans ce dossier, qui met le club de la capitale dans l'embarras, la première prise de parole est venue de son capitaine. Actuellement en sélection avec le Brésil, Marquinhos a clamé, jeudi 15 juin, son envie de voir son coéquipier rester à Paris. "S'il veut rester, nous, les joueurs, voulons aussi qu'il reste. C'est un génie, un pur talent, un leader pour le PSG, et il très important pour nous. Chaque été, on parle beaucoup de lui, mais c'est un joueur du PSG et il veut rester. On verra ce qui va se passer. Nous, les joueurs, nous voulons qu'il reste", a-t-il martelé. "Il est très important qu'il reste car nous avons des ambitions."

Relancé pour savoir comment le champion du monde 2018 se sent à Paris, "Marqui" s'est montré plutôt rassurant. "Je le sens heureux. Ses statistiques, ses buts, ses performances sur le terrain le montrent", a-t-il expliqué, en marge du rassemblement de la Seleção à Barcelone. "C'est un joueur qui fait beaucoup de choses au PSG et qui est important pour que l'équipe soit à un grand niveau. C'est un joueur important, qui fait bien les choses et qui a beaucoup progressé ces dernières années."