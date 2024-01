Rester au PSG ou partir ? Kylian Mbappé n'a "pas encore pris sa décision"

Après la victoire du PSG dans le Trophée des champions contre Toulouse (2-0), mercredi 3 janvier, Kylian Mbappé s'est présenté devant la presse pour évoquer son avenir. La star parisienne, dont le contrat avec le club de la capitale se termine le 30 juin prochain, a annoncé "ne pas avoir fait son choix", se laissant toutes les portes ouvertes.

Il ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. À six mois de la fin de son bail avec le PSG, Kylian Mbappé est officiellement libre, depuis le 1er janvier 2024, de négocier avec qui il souhaite. Comme il y a deux ans, l'ancien Monégasque a l'embarras du choix : il peut prolonger avec Paris ou discuter avec une autre équipe - on parle du Real Madrid et de Liverpool - qu'il rejoindrait à l'issue de son contrat, sans indemnité de transfert à payer par son éventuel futur acquéreur.

Maître de sa communication, alors qu'il est sujet à toutes les rumeurs, le capitaine de l'équipe de France a accepté d'évoquer sa situation, mercredi 3 janvier, après la victoire du PSG dans le Trophée des champions face à Toulouse (2-0). "Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait mon choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important", a annoncé le natif de Bondy, qui aurait renoncé à une partie de ses colossales primes dites "de fidélité" cet été.

"En 2022, je ne savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Ça n'a aucun sens", a-t-il répondu, laissant penser qu'il n'attendra pas, cette fois, la fin de la saison pour fait part publiquement de son choix, à condition de l'avoir fait. "Le plus important, ce sont vraiment les titres, on a gagné un trophée. On a un groupe déterminé et jeune qui veut gagner des trophées. (...) Ma situation, aujourd'hui, personne n'en parle à l'intérieur du club. Ça n'intéresse pas grand-monde."