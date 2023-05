PSG : et maintenant, Neymar devient croisiériste... À quoi joue le Brésilien ?

Pour l'instant, peu d'éléments ont fuité sur cette croisière personnalisée, présentée comme "la plus attendue de tous les temps", que l'ancien joueur du Barça inaugurera à la fin de l'année. Celle-ci durera trois jours et trois nuits, du 26 au 29 décembre. Le MSC Preziosa, qui servira de lieu d'accueil, fera une boucle autour de Santos, là où le Brésilien s'est révélé aux yeux du monde, avec une escale à Armação dos Búzios, sur la côte de Rio de Janeiro. Activités, spectacles, rencontres et séances photo avec leur idole... à bord, les participants "célébreront tout ce que notre Ney aime le plus en dehors du terrain", indique le site officiel de l'événement. Pas sûr que le PSG voit cela d'un bon œil, s'il est encore au club d'ici là...