Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid, est-ce enfin le moment ?

Alors qu'il arrive en fin de contrat avec le PSG, avec qui il avait prolongé en 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas acté publiquement de quoi sera fait son avenir l'été prochain. Selon Le Parisien et ESPN, le numéro 10 des Bleus aurait choisi de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid, après qu'ils se soient longuement tournés autour. Mais les épisodes précédents rappellent qu'il ne faut jurer de rien tant que ce n'est pas officiel.

On reconnaît une bonne série à la qualité de ses intrigues. Celle autour de Kylian Mbappé est intarissable. Depuis le 1er janvier 2024, pour la deuxième fois de sa carrière, il est libre de s'engager où il l'entend en vue de la saison prochaine. À six mois de l'échéance de son contrat avec le PSG, le capitaine de l'équipe de France peut soit prolonger, comme en mai 2022, soit signer dans une autre équipe, qu'il rejoindra cet été, sans que celle-ci doive débourser le moindre centime en indemnité de transfert. S'il assurait le mois dernier "ne pas avoir encore pris (sa) décision" en marge du Trophée des champions, Le Parisien et ESPN ont lancé un (énième) pavé dans la mare, samedi 3 février, en affirmant qu'il a depuis "choisi le Real Madrid".

Après sept années passées à Paris, le natif de Bondy, formé à l'AS Monaco, s'apprêterait à faire le grand saut, qu'il a repoussé maintes fois, en quittant sa terre natale pour rejoindre le grand Real. Une équipe qu'il a toujours regardée avec des étoiles plein les yeux. "Quand j'avais quatre ans, les Galactiques me faisaient rêver", racontait le jeune Kylian en 2013, à l'occasion d'un portrait dans France Football, lequel fourmillait des photos d'époque, le montrant à 14 ans dans sa chambre d'adolescent, avec des dizaines de posters à l'effigie de Cristiano Ronaldo, habillé de la tunique blanche immaculée. "Il est fan du Real depuis tout petit", assurait la même année sa maman, Fayza Lamari, dans un article du Parisien consacré au jeune prodige.

Une suite de rendez-vous manqués

Sauf que, jusqu'à présent, leur union n'a pas eu lieu. Pourtant, par trois fois au moins, celles connues du public, ils ont failli se dire "oui" mutuellement. Les premiers contacts remontent à 2012, date à laquelle Kylian Mbappé est près de rejoindre la Castilla, le centre de formation du Real Madrid. Mais alors que tout semble ficelé, ses parents, soucieux qu'il ait "une éducation française", mettent un frein à son arrivée en Espagne. La promotion en équipe première de Zinedine Zidane, alors en charge de la jeune garde madrilène, se révèle aussi déterminante dans le choix du clan Mbappé. "Sans lui, on n'avait plus aucun repère. S'il était resté sur les jeunes, on y aurait été", avouera quelque temps plus tard son père, Wilfrid, auprès de France Football.

En 2017, alors que Kylian Mbappé explose sur le Rocher, Florentino Pérez mène lui-même l'opération de front. Avec l'appui de "Zizou", devenu le numéro un au Real Madrid, le président merengue se met d'accord avec l'AS Monaco sur les termes d'un transfert estimé à 180 millions d'euros. Mais, en coulisses, "Kyks" doute. "Le Real arrivait trop tôt dans son plan de carrière et ne lui offrait pas assez de garanties en termes de temps de jeu", toutes les places en attaque étant occupées par Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, révèlera, fin 2021, au quotidien espagnol AS Luis Ferrer, qui l'a poussé vers Paris. "Je lui ai dit : 'reste (et) gagne d'abord ici, tu as toujours le temps d'y aller.' (...) Le PSG en a profité pour rafler la mise."

Et puis il y a l'été 2021. Sans doute le moment où l'affaire a été le plus proche de se concrétiser. À un an de la fin de son contrat, le numéro 10 des Bleus décrète être arrivé au bout du chemin. "J'ai demandé à partir", confiera-t-il, quelques semaines plus tard, au micro de RMC Sport. "J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit : 'si vous ne voulez pas que je parte, je reste.'" Pour forcer la main du club francilien, le Real Madrid dégaine des offres de dernière minute - de 160 à 200 millions d'euros -, toutes rejetées. Paris réussit un coup de maître, en mai 2022, en annonçant la prolongation du champion du monde 2018 pour deux saisons supplémentaires.

La décision finale n'appartient qu'à lui

Si sa décision inattendue a ulcéré du côté de Madrid, où on a été jusqu'à le désigner persona non grata, de l'eau a depuis coulé sous les ponts. Tout porte à croire que les Merengues vont enfin réussir là où ils ont échoué. Sans se déclarer officiellement, laissant le joueur faire le premier pas publiquement, le Real Madrid travaillerait déjà, selon la presse espagnole, à la possibilité d'aligner un trident Vinicius-Bellingham-Mbappé. Le vestiaire madrilène serait aussi confiant. "Les joueurs parlent tous les jours de Kylian Mbappé et le sentiment qu'ils ont est que c'est très proche d'aboutir", affirme Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato. Selon le très sérieux quotidien britannique The Independent, il resterait aux deux camps à trouver un accord salarial, l'offre sur la table n'étant pas à la hauteur espérée. "Aucun commentaire", s'est contenté de répondre le club à l'AFP.

Car, on le sait, dans le football plus qu'ailleurs : la seule vérité est celle du joueur. De quoi inciter à la prudence. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a toujours clairement dit qu'il sera le seul décisionnaire. "Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Ça n'a aucun sens", disait-il il y a un mois, laissant entendre qu'il ne ferait pas durer le suspense par plaisir. À cette heure, le PSG n'a pas été informé d'un quelconque choix. Et ce, alors qu'il existe un accord oral qui veut qu'il prévienne le président Nasser Al-Khelaïfi en premier, une fois sa décision prise. Reste à savoir quand il l'annoncera.