Mercato PSG : Kylian Mbappé et le Real Madrid, ces fois où ils ont failli se dire "oui"

Dix ans que ces deux se tournent autour. Dix ans qu'ils se faisaient la cour. Entre ces deux-là, l'attirance a toujours été mutuelle. Après des mois d'attente et de suspense, où tout et son contraire a été dit et écrit, Kylian Mbappé a révélé son choix et a douché froidement ceux qui pensaient qu'il allait, enfin, réaliser enfin son rêve : jouer au Real Madrid.

Car d'aussi loin qu'il s'en souvienne, le "kid de Bondy" a toujours eu des étoiles dans les yeux en regardant le Real Madrid. "Quand j'avais quatre ans, les Galactiques me faisaient rêver", racontait-il en 2013, à l'occasion d'un portrait dans France Football. L'une de ses photos les plus fameuses (voir ci-dessous), sortie dans l'hebdomadaire, le montre tout sourire dans sa chambre du centre de formation de l'AS Monaco. Il a 14 ans, et placardés sur les murs, des dizaines de posters de Cristiano Ronaldo, maillot des Merengues sur les épaules. Il est de notoriété publique que "Kyky" a toujours rêvé du Real Madrid. "Il est fan du Real depuis tout petit", confiait en 2013 sa maman, Fayza, dans un article au Parisien. La réciproque a toujours été aussi vraie.