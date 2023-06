PSG : "Je n'ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid", persiste Kylian Mbappé

Dans cet interview, Kylian Mbappé a par ailleurs déploré la perte sportive que représente le départ de Lionel Messi. Pris en grippe par une partie du Parc des Princes, et sanctionné pour avoir effectué un déplacement privé en Arabie saoudite, le septuple Ballon d'Or a rejoint l'Inter Miami en MLS, après "deux années difficiles" à Paris, où il n'était "pas heureux".

"Nous parlons potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football", a-t-il rappelé. "Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi s'en va, je n'ai pas bien compris pourquoi tellement de gens étaient si soulagés qu'il soit parti", s'est-il étonné. "On parle de Messi : il doit être respecté et il n'a, au contraire, pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faudra faire ce qui est possible pour le remplacer." Un message, là encore, pour le PSG.