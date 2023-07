"Ils ont une Ligue de basket ?", la NBA s'amuse de l'offre démentielle d'Al-Hilal pour Kylian Mbappé

Si "Kyks" devrait repousser les pétrodollars saoudiens d'un revers de la main, l'offre pharaonique d'Al-Hilal s'est ébruitée outre-Atlantique. Elle est arrivée jusqu'aux oreilles des stars de la NBA, étonnées de lire une proposition avec autant de zéros, bien qu'ils soient habitués aux contrats XXL à huit chiffres. "Al-Hilal vous pouvez me prendre. Je ressemble à Kylian Mbappé", s'est amusé Giannis Antetokounmpo. Un tweet qui n'a pas manqué de faire réagir le natif de Bondy, hilare après la blague de l'intérieur des Milwaukee Bucks, champion NBA en 2021 et double MVP de la saison régulière (meilleur joueur) en 2019 et 2020.