PSG : Lionel Messi, le Barça et rien d'autre ?

"Messi ! Messi ! Messi !" Tout Barcelone réclame son retour. Alors que Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, se dirige vers un départ de Paris à l'issue de la saison, le Camp Nou rêve de le voir rentrer au bercail. Un appel en ce sens a été lancé aux socios sur les réseaux sociaux. Et il a été entendu. Mercredi 5 avril, à la 10e minute - en référence à son numéro au Barça - de la demi-finale retour de Coupe du Roi face au Real Madrid (0-4), les 90.000 supporters culé ont déclamé à l'unisson leur amour pour "la Pulga", avec des chants à sa gloire. Le 26 mars déjà, lors du "Final Four" de la Kings League, la Ligue de football à 7 créée par Gerard Piqué, le nom du septuple Ballon d'Or avait été repris, comme un seul homme, par le public catalan.

Deux ans après avoir quitté "sa maison" à contrecœur, l'histoire d'amour entre le natif de Rosario et Barcelone pourrait reprendre, là où elle s'est brutalement arrêtée. C'est en tout cas le souhait du Barça qui s'activerait en coulisses pour finaliser son retour. "Messi est l'histoire vivante de Barcelone. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Le respect que l'on a pour lui dans notre maison est indiscutable. On fait ce que l'on a à faire, Messi fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il se passera dans le futur, on ne sait jamais", a lâché Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, au micro de la chaine espagnole Teledeporte. "Nous avons réduit un nombre important de masses salariales. Le travail a été fait, est en cours et continuera d'être fait."