Luis Enrique futur entraîneur du PSG : le grand gagnant, c'est Neymar ?

Et si c'était Luis Enrique ? Après la fin des discussions avec Julian Nagelsmann, libéré en cours de saison par le Bayern Munich et longuement sondé pour succéder à Christophe Galtier, le club de la capitale a finalement choisi de miser sur l'Espagnol de 53 ans, six mois après avoir été évincé du banc de la Roja, éliminée par le Maroc (0-0, 3 t.a.b à 0) dès les huitièmes de finale du Mondial qatari. Comme révélé par L'Équipe et Le Parisien, les négociations seraient à un stade très avancé. Si des détails restent à finaliser, la durée du contrat et la composition du staff, le deal pourrait se conclure dans les jours à venir.

Contrairement à son probable prédécesseur (Christophe Galtier) ou à ses concurrents au poste (Julian Nagelsmann, Sergio Conceição, Thiago Motta...), l'Asturien, que l'on dit apprécié du président, Nasser Al-Khelaïfi, et du conseiller sportif, Luis Campos, a l'avantage non négligeable d'avoir plus d'expérience. Il a montré à sa capacité à diriger un grand club, le Barça, à tenir un vestiaire débordant d'egos et à gagner, avec une exigence à toute épreuve et des convictions inébranlables. Idole du Camp Nou lorsqu'il était joueur, "Lucho" a une idée bien arrêtée du beau jeu. Que ce soit à l'AS Rome ou au Celta Vigo, il a installé son style, le juego de toque, un jeu de possession axé sur une succession de touches. Avec plus ou moins de réussite.