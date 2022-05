PSG ou Real Madrid : l'annonce de Kylian Mbappé attendue pour ce week-end

Ce n'est, tout au plus, qu'une question de jours. Voire peut-être même d'heures. "Mon choix est quasiment fait", a assuré Kylian Mbappé, le 15 mai, lors de la cérémonie des trophées UNFP, qui l'ont consacré pour la troisième fois "meilleur joueur" de la saison de Ligue 1, après 2019 et 2021. "C'est quasiment terminé", a-t-il concédé, interrogé sur son avenir, alors qu'il arrive en fin de contrat avec le PSG. Il a ajouté plus tard, en zone mixte, qu'il annoncerait sa décision pour son futur "avant" le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, le 28 mai, pour les quatre matchs de Ligue des nations, prévus du 3 au 13 juin.

Son choix devrait être officialisé dans les prochaines 48 à 72 heures. Selon des indiscrétions de Foot Mercato et de L'Équipe, confirmées par RMC Sport, le natif de Bondy révélera le nom de son club pour la saison prochaine au cours du week-end. Si le format, la durée ou l'heure de cette annonce ne sont, pour l'instant, pas connus, il semblerait que le meilleur buteur (25 buts) et meilleur passeur (17 passes décisives) du championnat de France va s'exprimer, probablement dimanche 22 mai, au lendemain de ce qui pourrait être son ultime rencontre avec le maillot du PSG, face au FC Metz, au Parc des Princes.