Mercato : le feuilleton Kylian Mbappé sera bien la telenovela de l'été

Un dilemme cornélien que Le Parisien a cru résoudre, jeudi 5 mai. Le quotidien francilien a annoncé qu'une prolongation était "en vue", les parents du joueur ayant donné leur "accord de principe" au club parisien. En lice pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison, l'actuel meilleur buteur et passeur de Ligue 1 (24 réalisations et 15 passes décisives en 32 matchs) se serait mis d'accord avec les dirigeants parisiens pour allonger son bail de deux saisons, plus d'une autre en option, contre un salaire net mirobolant de 50 millions d'euros et une prime à la signature - record - de 100 millions d'euros.

La joie des supporters parisiens a toutefois été de courte durée, puisque l'information a été démentie immédiatement par Fayza Lamari, qui n'est autre que la mère de Kylian Mbappé. "Il n'y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club)", a-t-elle assuré sur Twitter. "Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties."